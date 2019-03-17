مقتل وإصابة 8 أشخاص في انفجارين جنوب أفغانستان

قُتل وأصيب 8 أشخاص على الأقل، من بينهم أحد قادة المسلحين، في انفجارين منفصلين في إقليمي قندهار وهلمند جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وقال قائد شرطة قندهار، الجنرال تادين خان إن أربعة أشخاص على الأقل، من بينهم قائد شرطة قُتلوا في انفجار بمنطقة "أرغاب".

وأضاف الجنرال أن الانفجار وقع الليلة الماضية وكان شيخ قبلي محلي من بين هؤلاء القتلى، من جهة أخرى، ذكر مكتب حاكم إقليم هلمند في بيان أن أحد قادة المسلحين، يدعى قدرة الله مجاهد قُتل في انفجار وقع الليلة الماضية.

غير أن مسؤولا آخر قال إن شخصا واحدا قُتل وأصيب 3 آخرون في الانفجار الذي وقع الليلة الماضية في مدينة لاشكارجاه بإقليم هلمند.