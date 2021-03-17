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الناتو: تعزيز حضور الحلف في البحر الأسود ردا على روسيا

الناتو - ارشيفية
الناتو - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 7:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 7:05 م
برر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبيرج، تعزيز الحضور العسكري للحلف في البحر الأسود، بقلق الناتو على أمن المنطقة التي تحشد فيها روسيا عسكريا.

وقال أمين عام الحلف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي اليوم الأربعاء، "إن أمن البحر الأسود من أولويات الناتو وجورجيا ونحن قلقون إزاء حشد روسيا العسكري في المنطقة.. هذا هو سبب عملنا على تعزيز وجودنا في منطقة البحر الأسود".

وأشار إلى أن الناتو "يدعم السلامة الإقليمية لجورجيا وسيادتها ضمن حدودها المعترف بها دوليا ويواصل في دعوة روسيا إلى وقف احتلال إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وسحب جميع قواتها من هناك".

وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء تعزيز الوجود العسكري للناتو قرب حدودها الغربية، فيما أكد الكرملين أن روسيا لا تمثل تهديدا لأحد لكنها لن تتغاضى عن أي ممارسات قد تهدد مصالحها.

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