يوفيتش: الإسماعيلي أكبر من الحديث عن هبوطه

رفض البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للنادي الإسماعيلي الحديث عن فكرة هبوط النادي، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرًا علي مستوي بطولة الدوري العام.

وأكد يوفيتش في تصريحات لقناة “اون تايم سبورت” عقب نهاية لقاء الفريق مع طلائع الجيش أن لا احد داخل النادي يفكر في الهبوط إلى الدرجة الثانية مشددًا على أن ذلك الأمر لن يحدث مطلقًا.

وعن مواجهة الجيش أشار البوسني إلى أن الفريق قدم مباراة مميزة و استحق الفوز، لكنه اهدر كل فرص الانتصار، في المقابل المنافس لم يخلق اي فرصة طوال اللقاء تقريبًا.

وأنهى حديثه قائلاً: “الحظ يعاند الفريق للمباراة الخامسة تواليًا و الكرة ترفض دخول الشباك، سنعمل علي علاج اخطائنا خلال فترة التوقف الجارية و أثق أن الأمور ستتحسن في القادم”.