الحريري يرد على الرئيس عون: قدمت تشكيل الحكومة منذ أسابيع ولم يناقشني أحد فيها

رد رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، على حديث الرئيس ميشال عون، الذي وجهه إليه لي وقت سابق من مساء اليوم.

وحسبما نشرته الصفحة الرسمية للحريري على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الأربعاء، صدر عن الرئيس المكلف سعد الحريري البيان التالي:

«بعد أسابيع عديدة على تقديمي تشكيلة متكاملة لحكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار والشروع بإعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ في بيروت، ‏منتظرًا اتصالًا هاتفيًا من فخامة الرئيس ليناقشني في التشكيلة المقترحة لإصدار مراسيم الحكومة الجديدة، وهي أسابيع زادت من معاناة اللبنانيين التي كانت قد بدأت قبل اختياري من قبل النواب لتشكيل الحكومة بأشهر طويلة.. ‏تفاجأت، كما تفاجأ اللبنانيون جميعًا، بفخامة الرئيس وهو يدعوني عبر كلمة متلفزة إلى القصر الجمهوري، من أجل التأليف الفوري بالاتفاق معه وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة، كما قال فخامته.

‏وبما أنني قد زرت فخامة الرئيس 16 مرة منذ تكليفي بنفس الهدف الذي وضعه فخامته، للاتفاق على حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ووقف الانهيار الذي يعاني منه اللبنانيون، ‏فإني أجيبه بالطريقة نفسها إنني سأتشرف بزيارته للمرة السابعة عشر فورًا إذا سمح جدول مواعيده بذلك، لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ أسابيع عديدة، والوصول الفوري إلى إعلان تشكيل الحكومة.

‏أما في حال وجد فخامة الرئيس نفسه في عجز عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار الذي تعاني منه البلاد والعباد ‏فسيكون على فخامته أن يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل إرادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف، والذي يمنعه منذ شهور طويلة عن إفساح مجال الخلاص أمام المواطنين، ‏وأن يختصر آلامهم ومعاناتهم عبر إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة وهي الوسيلة الدستورية الوحيدة القادرة على إلغاء مفاعيل اختياره من قبل النواب لرئاسة الجمهورية قبل خمسة أعوام، تمامًا كما اختاروني رئيسًا مكلفًا لتشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر».

ووجه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، دعوة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بالحضور إلى قصر بعبدا، من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معه، وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير.

وحسبما نشرته الوكالة للوطنية للإعلام، مساء اليوم الأربعاء، قال عون، في كلمته إلى اللبنانيين مساء اليوم، إنه في حال وجد رئيس الحكومة المكلف نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح المجال أمام كل قادر على التأليف.

وشدد الرئيس عون على أنه لا فائدة من كل المناصب وتقاذف المسؤوليات إذا انهار الوطن وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط، حيث لا مفر له سوى الغضب، قائلًا: «كل شيء يهون أمام معاناة الشعب التي بلغت مستويات لا قدرة له على تحملها».

وأضاف أنه سلك درب المساءلة «الوعرة» في ظل نظام تجذر فيه الفساد السلطوي والمؤسساتي واستشرى، وارتفعت أمامه كل المتاريس، متوجهًا للشعب: «أنتم تعرفون أني ما اعتدت الإذعان والرضوخ دفاعا عن كرامتكم وعيشكم الحر الكريم».