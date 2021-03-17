الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على الصين بسبب الأيجور

أعطى سفراء الاتحاد الأوروبي الـ27، الضوء الأخضر اليوم الأربعاء لفرض عقوبات بحق 4 أفراد صينيين، وكيان واحد، لتورطهم في انتهاكات بحق مسلمي الإيجور في إقليم شينجيانج، حسبما قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية، أنه بموجب آلية عقوبات خاصة بحقوق الإنسان على الصعيد العالمي وضعت مؤخرا، قام التكتل بفرض تجميد أصول وحظر سفر.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات في كوريا الشمالية وروسيا وليبيا وإريتريا وجنوب السودان بموجب الآلية الجديدة.

وستحصل حزمة العقوبات على الموافقة النهائية في اجتماع وزراء خارجية أوروبا يوم الاثنين المقبل، وفقًا للمصادر، وسيتم نشرها رسميا بعد فترة وجيزة.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أدلى المئات من الأيجور والكازاخيين بشهادات عن احتجازهم في معسكرات اعتقال في إطار ما يصفه مراقبون بأنه حملة حكومية صينية لاستيعاب الأقليات العرقية بالقوة.

وتقول الحكومة الصينية إن المعسكرات، التي يقدر أنها تضم أكثر من مليون شخص منذ عام 2017، هي "مراكز تعليم مهني" للقضاء على التطرف والإرهاب.