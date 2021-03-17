بايدن يؤكد انتظاره التحقيقات للكشف عن دوافع حوادث إطلاق النار في أتلانتا

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بمخاوف الجالية الآسيوية في الولايات المتحدة بعد حوادث إطلاق نار وقعت في مراكز تدليك مختلفة بمدينة أتلانتا الأمريكية، لكنه أكد أنه في انتظار انتهاء التحقيقات لمعرفة دوافع القاتل.

وقال بايدن في تصريحات من داخل البيت الأبيض، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن التحقيقات جارية ولم يتم الكشف عن الدوافع وراء القتل لم يتم إجابته بعد، مؤكدا أنه "أيا كان الدافع أنا أعلم أن الآسيويين-الأمريكيين قلقين للغاية لأنه كما تعلمون أنا تحدثت عن العنف ضد الآسيويين-الأمريكيين على مدار الشهور الماضية وأعتقد أنه أمر مقلق للغاية".

وأشار بايدن، في أول تعليق منه على الحوادث العنيفة، إلى أنه لا يحاول افتراض دوافع القاتل في الوقت الحالي، موضحا أنه في انتظار الإجابة الأكيدة مع تقدم التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) ووزارة العدل الأمريكية.

وشهدت مدينة أتلانتا، أمس الثلاثاء، ثلاث حوادث إطلاق نار عنيفة في ثلاثة مراكز مختلفة للتدليك، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم 6 سيدات آسيويات، وهو ما أشعل مزاعم حول وجود دوافع عرقية وراء الهجوم.

وأكدت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه من المبكر جدا تحديد ما إذا كانت حوادث إطلاق النار مرتبطة بدوافع عرقية أو عنصرية، موضحين أن مرتكب الجرائم الذي اعترف بجريمته قال إنه استهدف تلك المراكز بسبب "إدمانه للجنس".