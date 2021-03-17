أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم حقن 5ر26 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 389 ألفا و 942 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 6 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 12 أسابيع.



من جانبه ، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون: "هذا الإنجاز الأخير هو إنجاز مذهل ويعد اسبابا للثقة في المستقبل بينما نعيد فتح المجتمع بحذر".



وأضاف "شكرا مرة أخرى لهيئة الخدمات الصحية الوطنية الرائعة ، والعلماء ، والقوات المسلحة ، والمتطوعين ، وجميع الذين ساعدوا في حملتنا للتطعيم".

من جهة أخرى ،وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 28ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 125 ألفا و927 حالة حتى الآن.



ومضى قرابة عام وستة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.



يشار إلى أن الجرعات والسكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.