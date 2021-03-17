هل نتخلى عن الكمامة بعد تلقي لقاح كورونا؟ رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح يجيب

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح، إن المواطنين ملزمون بارتداء الكمامة بعد تلقي تطعيم كورونا، نظرًا لأن اللقاحات لا تعطي الحماية بنسبة 100%.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف في الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن متلقي لقاح كورونا معرض للإصابة بفيروس كورونا بنسبة ما، وبالتالي ارتداء الكمامة مهم حتى لا ينقل العدوى للآخرين.

وأوضح أن ارتداء متلقي لقاح كورونا للكمامة يحمي الآخرين من كورونا حال كان المتلقي مصابًا بكورونا لكن لا تظهر عليه أعراض، مؤكدًا أن الكمامة مازالت خط الدفاع الأول ضد الفيروس حتى في ظل وجود اللقاح.

وذكر رئيس قسم الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح، أن احتياجات المواطنين للكمامات ستقل بعد الوصول إلى ما يسمى مناعة القطيع، وذلك بعد تطعيم نحو 70% من المجتمع، ليصبح بعدها ارتداء الكمامة مهم في ظروف معينة.