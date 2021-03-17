 رئيس وزراء ماليزيا يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 17 مارس 2021 5:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء ماليزيا يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 5:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 5:03 م

تلقى رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين، اليوم الأربعاء الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19 .

وأصبح محي الدين بذلك أول من يتلقى جرعتي لقاح فايزر/ بيونتك في البلاد.

كما كان رئيس الوزراء، 73 عامًا، الذي نجا أيضا من السرطان، الأول عندما بدأت البلاد حملة التطعيم ضد كورونا في 24 فبراير.

وتم إعطاء أكثر من 300 ألف جرعة للعاملين في "الخطوط الأمامية" في مجالي الصحة والأمن.

وبعد تلقي الجرعة الثانية، ألقى محي الدين، الذي كان في الحجر الصحي بعد عودته من زيارة رسمية إلى السعودية والإمارات، خطابا متلفزا استبعد فيه إغلاقا ثالثا جراء الجائحة.

وقال رئيس الوزراء الماليزي إن حكومته تريد "خفض الآثار السلبية التي يمكن أن يلقي بها أمر تقييد الحركة على اقتصاد البلاد"، مشيرا إلى الاسم الرسمي للإغلاق.

وقال محي الدين إنه من الآن فصاعدا "سوف تنفذ (الحكومة) نهجا أكثر استراتيجية " بهدف "الحد من انتشار كوفيد-19 بطريقة أكثر استهدافا".

ولا تزال حالة الطوارئ التي جرى الإعلان عنها بعد الإغلاق الثاني، قائمة، مع وجود احكام بالسجن وغرامات ثقيلة لأي شخص ينشر ما تراه السلطات أنباء كاذبة بشأن الجائحة أو الطوارئ.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك