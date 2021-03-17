الحريري يعلن استعداده إلى إجراء انتخابات مبكرة حال فشله في تشكيل حكومة لبنانية

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أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، استعداده لزيارة قصر بعبدا ولقاء الرئيس ميشال عون، مشيرا إلى أنه سيطلب منه الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة فى حال عجز عن تشكيل الحكومة.