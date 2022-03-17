نائب وزير المالية: العالم يشهد ارتفاعات في الأسعار لم تحدث منذ 2008

أكد نائب وزير المالية، أحمد كجوك أن الدولة تضع حوافز لجذب الإنتاج المحلي من القمح لمواجهة فكرة التوسع في الاستيراد حتى نضمن أكبر قدر من الإنتاج المحلي وتحقيق إتاحة فورية بسهولة ويسر.



وقال خلال كلمته في المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن مساء اليوم، إن الدولة تسعى لاستكمال مبادرة حياة كريمة وتوفير الموارد المالية التي تحتاجها، مضيفا حياة كريمة من المبادرات الهامة التى تحقق صالح المواطن".



ولفت إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتم إعداده في ظروف شديدة التعقيد، مشيرا إلى التحديات التي يواجهها العالم من مشكلات في سلاسل الإمداد و الأوضاع العالمية الجديدة التي تأثرت بأزمات متتالية بدءا من وباء كورونا وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاعات في الأسعار لم نشهده منذ ٢٠٠٨.



وقال جوك "نحن أمام مشهد صعب يتمثل في غلاء أسعار ومشكلة في سلاسل الإمداد، ويجب أن نفكر سويا لمواجهة المشهد الصعب وأن نكون على قدر التطلع والطموح ولا شك أن ما يشهده العالم لم يشهده من قبل".



وأكد عمل الدولة على مواصلة التنمية الشاملة وضمان توافر السلع بشكلٍ دائم.



وبشأن برامج الحماية الاجتماعية، قال كجوك إنه شهد طفرة لصالح المواطن المصري.