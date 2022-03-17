عمرو موسى: الأوضاع العالمية حاليا مضطربة ولها الكثير من الاحتمالات

وصف عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، الأوضاع العالمية في الوقت الحالي بأنها مضطربة، ولها الكثير من الاحتمالات.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أن التوقعات كانت تشير إلى مواجهة بين الولايات المتحدة والصين مع ظهور بوادر الحرب الباردة، مشيرًا إلى ظهور أكثر من حلف من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبية وآسيوية مثل مجموعة الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ومجموعة الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة.



وتابع: "الحرب كانت نشطة جدًا في آسيا توقعًا وترتيبًا للحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين، لكن البوصلة تحولت إلى حرب باردة أمريكية أوروبية - روسية لأن الأمر يتعلق بترتيبات أمنية في أوروبا والتعامل الروسي مع التجمع الذي يمثله الاتحاد الأوروبي ويحميه عسكريا حلف (شمال) الأطلسي (الناتو)".