الكرملين: تصريحات بايدن بأن بوتين مجرم حرب لا تغتفر

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه «لا يمكن التسامح مع تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي وصف فيها نظيره الروسي بأنه مجرم حرب».

وأضاف في تصريحات، أوردتها القنوات الإخبارية، مساء الخميس: «الرئيس بوتين شخصية عالمية حكيمة للغاية ومثقفة؛ لذلك تعليقات بايدن بأنه مجرم حرب لا تُغتفر»، لافتًا إلى أن «الولايات المتحدة استخدمت السلاح النووي في اليابان عقب الحرب العالمية الثانية، ولا يحق لها أن تعظ موسكو».

وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية تنخرط في نشر أخبار كاذبة فظيعة في تغطيتها أزمة أوكرانيا، مؤكدًا أن «شروط موسكو واضحة تمامًا بشأن التوصل لاتفاق سلام مع أوكرانيا».

ولفت إلى أن «المفاوضين الروس يبذلون جهودا كبيرة في محادثات السلام وهي أكبر من جهود الجانب الأوكراني»، معقبًا: «نعلم أن أسلوب الأوكرانيين هو المماطلة والتخلص من الأمور عبر إبطاء مسار المحادثات، ونتطلع لمشاركة فعالة من أوكرانيا في المحادثات مع الوفد الروسي».

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه «مجرم حرب»، ردا على سؤال من صحفيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في وقت لاحق تعليقا على تصريحات بايدن، إن الرئيس الأمريكي «كان يتحدث من قلبه».