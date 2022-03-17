دافع لاعب وسط ريال مدريد، الألماني توني كروس، عن أهمية الكلاسيكو الذي سيقام يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ورغم فارق الـ 15 نقطة في الدوري مع برشلونة، أكد أن مواجهة الغريمين "دائما ما تكون مميزة" ووصفها بأنها بمثابة "نهائي".

وذكر لاعب الوسط الدولي أن "الكلاسيكو سيتحدد بالمستوى الذي سنكون عليه في ذلك اليوم، لأنه لا يمكنك القول إن أحد الفريقين مستواه أقل من الآخر. إنهما رائعان للغاية، ويعتمد الأمر قليلا على اليوم (المستوى في ذلك اليوم)".

وقال الألماني المخضرم (32 عاما) في تصريحات صحفية "في كثير من الأحيان، تحسم مثل هذه المباريات تفاصيل صغيرة. من جانبنا علينا أن نلعب بجدية شديدة مدركين أهمية المباراة بالنسبة لبطولة الدوري ولجماهيرنا. يجب أن ندافع بجدية تامة، ونعمل دائما على الحصول على شيء ما في الخط الأمامي".

وسلط كروس الضوء على الأجواء التي سيشهدها ملعب سانتياجو برنابيو، وصرح "مباريات الكلاسيكو الخمس الأخيرة لن تساعدنا كثيرا في يوم الأحد، لكنها ستمنحنا الثقة. نريد الاستمرار في سلسلة الانتصارات ونسعى لتحقيق الفوز السادس على التوالي".

واختتم تصريحاته بقوله "الكلاسيكو أيضا يعد نهائي. أتذكر جيدا ما حدث قبل عامين لأننا لعبنا بعد ذلك عاما ونصف بدون جمهور، وكانت مباراة خاصة فزنا بها بهدفين في الشوط الثاني. نأمل أن يساعدنا المشجعون يوم الأحد''.