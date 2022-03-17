ثلاثي هجومي لفاركو أمام البنك الأهلي

أعلن البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني لفاركو، تشكيل فريقه لمباراة البنك الأهلي، اليوم الخميس، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا، أحمد عبد العزيز "مودي"، رامي صبري، جابر كامل .

خط الوسط : محمود عماد، محمود حماده، كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : شكري نجيب، رزقي حمرون، أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد " شيكا"، محمود جهاد، أحمد البحراوي، إسلام جمال ، وليد علي، عزمي غوما، أحمد عوض، محمد أسامة، أحمد الصغيري.