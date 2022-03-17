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ثلاثي هجومي لفاركو أمام البنك الأهلي

أحمد عبد العزيز
نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 2:08 م | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 2:08 م

أعلن البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني لفاركو، تشكيل فريقه لمباراة البنك الأهلي، اليوم الخميس، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا، أحمد عبد العزيز "مودي"، رامي صبري، جابر كامل .

خط الوسط : محمود عماد، محمود حماده، كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : شكري نجيب، رزقي حمرون، أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد " شيكا"، محمود جهاد، أحمد البحراوي، إسلام جمال  ، وليد علي، عزمي غوما، أحمد عوض، محمد أسامة، أحمد الصغيري.


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