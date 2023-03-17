سلوفاكيا تنضم إلى بولندا في التعهد بتسليم مقاتلات لأوكرانيا

انضمت سلوفاكيا، اليوم الجمعة، إلى بولندا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في التعهد بتسليم مقاتلات سوفيتية الصنع من طراز ميج-29 إلى أوكرانيا.

يذكر أن المقاتلات طراز ميج – 29، التي لم يتم تسليمها بعد، هي أول مقاتلات يوافق مؤيدو أوكرانيا في الغرب على تسليمها إليها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير 2022.

وانتقد الكرملين القرارا اليوم الجمعة، وذكر المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أن الطائرات المقاتلة طراز "ميج-29" لن تحدث أي فارق في القتال الأوكراني بالحرب، وقال إن "هذا مجرد مثال آخر على كيفية زيادة عدد من الدول الأعضاء بالناتو مشاركتها المباشرة في الصراع".

وسيتعين الحصول على موافقة ألمانيا على نقل بعض مقاتلات ميج 29 على الأقل إلى أوكرانيا، حيث تعود ملكية تلك الطائرات في الأصل لألمانيا الشرقية قبل نقلها إليها في تسعينيات القرن الماضي.

وأعرب متحدث باسم الحكومة الألمانية عن تردده بشأن الصفقة المقترحة اليوم الجمعة، بيد أنه قال إن ألمانيا لم تتلق طلبا للحصول على موافقتها.

وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إداورد هيجر، اليوم الجمعة، عقب اجتماع وزاري في براتيسلافا، أن الحكومة قررت إرسال مقاتلات من طراز ميج-29 سوفيتية الصنع لأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع ياروسلاف ناد، إن الصفقة تشمل عشر مقاتلات كاملة، مضيفا أن الطائرات لم تستخدم منذ الصيف الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف يتم إرسال ثلاث طائرات بدون محركات لاستخدامها في قطع الغيار إلى جانب قطع غيار أخرى، وذخيرة وجزء من نظام الدفاع الجوي كوب.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت بولندا إرسال مقاتلات من نفس الطراز ميج-29.

ويعتزم كلا البلدين استبدال طائرات غربية أكثر حداثة بتلك المقاتلات القديمة.

وقال ناد لوكالة أنباء تاس، إن أولوية سلوفاكيا هي "مساعدة أوكرانيا على إنقاذ الأرواح. وهذا هو السبب الرئيسي في أننا نعطي أوكرانيا مقاتلات ميج-29 التي لم يعد يمكن أن نستخدمها".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، عن متحدث باسم وزارة الدفاع البلجيكية قوله إن الجيش البلجيكي سيقوم بتسليم 150 شاحنة و80 مركبة مدرعة متعددة الأغراض إلى أوكرانيا بدءا من الأسبوع المقبل.

وفي لاتفيا، أعلنت الحكومة، إدراج 35 مواطنا روسيا آخرين من الفنانين والصحفيين والمدونين وشخصيات عامة أخرى، إلى القائمة السوداء ومنعهم من دخول الدولة المطلة على بحر البلطيق.

وفي الوقت ذاته ذكرت أجهزة الاستخبارات البريطانية أن القوات الروسية أحرزت تقدما في قتالها بمدينة "باخموت" شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة، إن العديد من الوحدات من الجيش الروسي ومجموعة "فاجنر" الروسية، حظيت بموطئ قدم على الضفة الغربية لنهر "باخموتكا"، التي كانت تشكل سابقا خط المواجهة للقتال من أجل السيطرة على المدينة.

وأشارت القوات الأوكرانية إلى مواصلتها الدفاع عن المدينة.

وأضافت أجهزة الاستخبارات البريطانية أنه في أماكن أخرى على طول خطوط المواجهة في أوكرانيا، شنت روسيا هجمات أقل من أي وقت مضى، خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت الوزارة في تحديث لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "هذا على الأرجح لأن القوات الروسية استنفدت بشكل مؤقت القوة القتالية للتشكيلات المنتشرة لدرجة أنه حتى العمليات الهجومية المحلية، ليست مستدامة حاليا".

وتعتقد أجهزة الاستخبارات البريطانية أنه من المحتمل استئناف الهجمات الهجومية الروسية، فور وصول قوات بديلة وتجديد روسيا مخزونات الذخيرة.