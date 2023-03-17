تدريب طلاب كلية الاستزراع المائي بجامعة العريش على سفن الأبحاث

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بدأ طلاب كلية الاستزراع السمكي والمصايد، خطوات تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة العريش والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد للتدريب، لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

وتم تدريب طلاب كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية على سفينتي الأبحاث العلمية (سلسبيل، واليرموك) التابعتين للمعهد، وتحت إشراف الدكتور عبير السحرتي، منسق البرنامج التدريبي، والدكتور حسام السيد، رئيس لجنة التدريب بالمعهد.

وفي هذا السياق، تم تعريف الطلاب بسفن الأبحاث العلمية بالمعهد ومواصفاتها، والتعرف على أحدث أجهزة الملاحة البحرية وكذلك إجراءات السلامة البحرية وعمليات الإخلاء والطوارئ.

كما تم تدريب الطلاب على أحدث أجهزة الاستكشافات البحرية والمسح البحري الجيوفيزيائى، بالإضافة إلى شرح مواصفات حرف ومراكب الصيد المختلفة والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال وكذلك طرق جمع العينات البحرية وتقييم جودة المياه.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، اهتمام الجامعة والتدريبات العملية للطلاب لرفع كفاءة الخريج وتأهيلهم لسوق العمل، ويأتي البروتوكول في ضوء البروتوكولات والاتفاقيات التي تعقدها الجامعة لمد أواصر التعاون بين الجامعات والمعاهد البحثية والتعليمية لخدمة العملية التعليمية ورفع كفاءة ومستوى الخريج لمواكبة التطورات السريعة في سوق العمل.