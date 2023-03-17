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يقدم موقع الشروق تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، المواجهة التي ستقام مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق شباب بلوزداد نظيره الزمالك على ملعب 5 يوليو، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي «الونش» - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف «روقا» - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله نيمار

الهجوم: أحمد سيد «زيزو» - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيف جعفر و أحمد بلحاج وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي وسامسون أكينولا.

فيما يمثل الفريق الجزائري في مواجهة اليوم كل من:

حراسة المرمى: أليكسيس جويندوز.

الدفاع: أيمن بوقرة - سفيان بوشار - معوض حداد - يوسف أمين لعوافي.

خط الوسط: حسام الدين مرازيق - زكرياء دراوي - أكرم بوراس.

الهجوم: أناي إيوالا - ليونيل وامبا - محمد بلخير.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عز الدين دوخة وميلود ربيعي وأحمد أيت عبد السلام وطلال إسحاق بوصوف وعبد المؤمن شيخي ومحمد بكير وعبد الرحمن بورديم وعلي رغبة ومحمد عزي.