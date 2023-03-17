روما يلتحق بركب المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل فريق روما الإيطالي إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بعد تخطيه عقبة ريال سوسيداد مساء الخميس.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة روما وريال سوسيداد، والتي أقيمت على ملعب أنويتا مساء الخميس، في مباراة الإياب من دور الـ 8 لبطولة الدوري الأوروبي

وانتزع فريق العاصمة الإيطالية بطاقة الترشح للدور المقبل، مستفيدا من فوزه 2 / صفر في لقاء الذهاب على منافسه الإسباني في الملعب الأولمبي بروما

كما اقتنص فريق إشبيلية ورقة الترشح لدور الثمانية، رغم خسارته صفر / 1 أمام مضيفه فنربخشه التركي.

وجاء هدف فنربخشه الوحيد عن طريق المهاجم الإكوادوري المخضرم إينير فالنسيا في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

واستفاد الفريق الأندلسي من فوزه 2 / صفر على الفريق التركي، في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي، ليفوز 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويستكمل مشواره في البطولة.

وتأهل بايرليفركوزن الألماني لدور الثمانية أيضا بفضل فوزه 2 / صفر على مضيفه فرينكفاروش المجري.

وجاء هدفا المباراة بواسطة موسى ديابي وأمين عدلي في الدقيقتين الثالثة و81 على الترتيب، علما بأن الفريق الألماني فاز بالنتيجة ذاتها على نظيره المجري في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما بألمانيا.

واستمرت مغامرة فريق سانت جيلواز البلجيكي في البطولة، بعدما أطاح بضيفه يونيون برلين الألماني، عقب فوزه عليه 3 / صفر.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين بالعاصمة الألمانية برلين، انتهت بالتعادل 3 / 3، ليفوز الفريق البلجيكي 6 / 3 في إجمالي لقائي الذهاب والعودة.

وأحرز تيدي توما الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 18، فيما أضاف لازار أماني الهدف الثاني في الدقيقة 63، قبل أن تتضاعف معاناة يونيون برلين، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه يانيك هابيرير في الدقيقة 80 لحصوله على الإنذار الثاني.

وعزز لويك لابوسين من تقدم سانت جيلواز، بعدما أضاف الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.