أرمينيا تعرب عن مخاوفها من حدوث «إبادة جماعية» في إقليم ناجورنو كاراباك

عبرت أرمينيا عن مخاوفها من حصول "إبادة جماعية" في الإقليم المتنازع عليه "ناجورنو كاراباك"، مشيرة إلى أنها قد تلجأ إلى طلب مساعدة المجتمع الدولي لمنعها.

وانتقدت أرمينيا، وفقا لقناة (فرانس 24)، قوات حفظ السلام الروسية التي تنتشر في المنطقة الانفصالية من أذربيجان، مضيفة أنه لم يكن بإمكانها ضمان الأمن، فعليها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لمنع الإبادة الجماعية.

وقالت يريفان إن "حصارا أذربيجانيا للممر البري الوحيد الذي يصل بين كاراباك وأرمينيا، قد تسبب بأزمة إنسانية هناك، لكن باكو نفت ذلك".

وفي المقابل، ردت موسكو بأنها تفعل كل ما بوسعها لمنع التصعيد والمحافظة على استقرار الوضع على الأرض، وتبذل جهودا هائلة لتسوية النزاع عن طريق الدبلوماسية.

يشار إلى أنه منذ التسعينات، خاضت أرمينيا وأذربيجان حربًا للسيطرة على منطقة كاراباك الجبلية في منطقة القوقاز، حيث لعبت موسكو والغرب دور الوسيط لوضع حد لهما.