خالد الجندي: نعيش العصر الذهبي في كل المجالات رغم صعوبة الحياة وقلة الموارد

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، برفع مستوى التمثيل النسائي أمام السيدات؛ للعمل في مجال الدعوة والإفتاء، قائلا: «جعلها الله في ميزان حسناتك، وميزان حسنات رئيس الجمهورية - المحبوب عبد الفتاح السيسي- حفظه ونصره الله».

جاء ذلك في إطار تعليقه على على لقاء الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بـ «500» داعية من واعظات وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، أمس الأربعاء، بقاعة مسجد النور بالعباسية؛ ضمن استعدادات الأوقاف لشهر رمضان المبارك.

وأضاف خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس،: «والله نحن نعيش عصرنا الذهبي في كل المجالات، رغم صعوبة الحياة والمعاش وغلاء الأسعار وقلة الموارد».

وشدد «الجندي» على ضرورة تحقيق مفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام؛ بالحرص على الإكثار من الصدقات في شهر رمضان، مبينا فضل الصدقة بحديث الرسول عليه السلام: «عليكم باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء، وعليكم بصدقة السر فإنها تطفئ غضب الله عز وجل».

وتابع: «ممكن شنطة رمضان التي تصدقت بها تنجي ابنك من خبطة أو حادث عربية- حفظهم الله جميعا- يعني مش هشوف حد يتكهرب أو يغرق ولا البيت يقع».