قال الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن المستهدف من مبادرة كتف في كتف كان توزيع أربعة ملايين كرتونة غذائية، لكن حجم المستهدف ارتفع إلى ستة ملايين كرتونة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة «المحور»، مساء الجمعة، أن عدد المواطنين، المستهدف أن يستفيدون من هذه المبادرة، يتخطى 30 مليون مواطن.

وطبقا لهذه الأرقام، ذكر زمزم، أن هذه المبادرة هي أكبر حدث خيري تشارك فيه 33 مؤسسة وكيانا مجتمعيا تحت مظلة جهة واحدة (التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي).

وشدد على أهمية هذه المبادرة في سد الفجوة الغذائية وسلاسل الإمداد، موضحا أن الأمر لا يقتصر على توزيع مواد غذائية لكن هناك مؤسسات تمنح كروتا في القرى لصرف مواد غذائية بقيمة مالية تصل إلى 500 جنيه، ما يشكل دعما لحركة التجارة.

وأعطى الرئيس السيسي، إشارة البدء لانطلاق مبادرة كتف في كتف، خلال احتفالية إطلاق المبادرة، بستاد القاهرة، قائلا: "يالا بسم الله الرحمن الرحيم.. يالا بسم الله الرحمن الرحيم".

ومبادرة "كتف في كتف" الحدث الخيري الأكبر الذي ينظمه التحالف الوطني، وذلك احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على ٢٠ مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة ٣٠٠ ألف متطوع من التحالف الوطني في كل المحافظات، وبحضور جماهيري موسع من المتطوعين والشخصيات العامة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات احتفالية جماهيرية هي الأكبر من نوعها وينظمها التحالف الوطني تحت شعار "الخير هيفضل يلف طول ما احنا كتف في كتف"، بمشاركة كل مؤسساته والتي تضم ٣٤ كيانا تنمويا تمثل كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

يذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحيث تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وإيمانًا من أعضاء التحالف بأهمية المبادرة تم زيادة أعداد الكراتين لصالح الفئات الأكثر استحقاقًا، يأتي ذلك تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.