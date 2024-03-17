وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مقرات مركز التطوير التكنولوجي

أجرى الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جولة تفقدية، شملت مقرات مركز التطوير التكنولوجي، وإدارة جنوب التعليمية، ومقر التوجيه الفني لإدارة شمال التعليمية الملحق على مدرسة ناصر الإعدادية للبنات.

وتفقد وكيل التعليم مركز التطوير التكنولوجي، مشددا على متابعة خطط العاملين بالمركز، مع ضرورة تسليم تقارير بنتيجة الخطط يوميا ومراجعة التوقيعات في دفاتر الأمن بالمدارس والمؤسسات التعليمية المستهدفة بالزيارة.

وفي إدارة جنوب التعليمية، استقبل العجمي فرح مدير عام الإدارة ووكيلتها عبير درويش وكيل الوزارة، حيث تفقد عددا من الأقسام بالإدارة، موجها بمراجعة احتياجات كل قسم من الموظفين لضمان انتظام العمل بالشكل الأمثل.

واختتم وكيل الوزارة الجولة بتفقد مقر التوجيه الفني لإدارة شمال التعليمية وغرف القيد والحفظ، كما تفقد مقر إدارة الوسائل التعليمية وتوجيه المكتبات الملحقة على مدرسة ناصر الإعدادية للبنات، مشددا على ضرورة مراجعة خطط تحركات الموجهين في كل المواد.