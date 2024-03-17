روما يفوز على ساسولو في الدوري الإيطالي

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اكتفى روما بالفوز على ضيفه ساسولو بنتيجة 1 / صفر ،على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة 29 بالدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وسجل لورينزو بيليجريني هدف المباراة الوحيد لروما في الدقيقة 51.

ورفع فريق العاصمة الإيطالية رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس.

أما ساسولو ،فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وفي نفس التوقيت، تأجلت مباراة أتالانتا ضد فيورنتينا لوقت لاحق بسبب إصابة المدير الإداري لفيورنتينا بأزمة قلبية، ونقله إلى المستشفى.

وقبلها فاز ميلان على هيلاس فيرونا بنتيجة 3 / 1 ،بينما تعادل يوفنتوس مع جنوة بدون أهداف.