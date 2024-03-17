البحرية الهندية تحرر سفينة شحن من أيدي قراصنة صوماليين

قالت البحرية الهندية إنها قامت بتحرير طاقم عمل سفينة شحن من أيدي قراصنة صوماليين، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من تعرضها للهجوم.

وكتبت البحرية الهندية مساء أمس السبت على منصة " إكس" إنه تم تحرير طاقم سفينة ام في روين، المؤلف من 17 شخصا، بدون تعرض أي منهم لأذى، كما استسلم 35 قرصانا .

وكان قد تم اعتراض السفينة في بحر العرب على بعد 2600 كيلومتر من الساحل الهندي، وتم إرغامها على التوقف. كما تم أيضا البحث عن الأسلحة والذخيرة غير القانونية .

ويذكر أنه تم احتجاز سفينة الشحن في 23 ديسمبر الماضي.

ويشار إلى أن الصومال تقع في القرن الأفريقي، مقابل اليمن. وقد تزايدت المخاطر في المنطقة بصورة كبيرة منذ بدء الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، يهاجم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن السفن في البحر الأحمر بصورة متكررة لمنعها من المرور إلى إسرائيل.

وقد كثفت البحرية الهندية من تواجدها في المنطقة في أعقاب هذه الهجمات.