حزب البديل بولاية ألمانية يدعم منظمة شباب الحزب بعد تصنيفها كمنظمة يمينية متطرفة

أعرب حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية براندنبورج الألمانية عن تأييده الواضح لمنظمة شباب الحزب المصنفة كمنظمة يمينية متطرفة في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.

وصوت المؤتمر المحلي للحزب في الولاية في مدينة يوتربوج اليوم الأحد، بأغلبية كبيرة لصالح طلب للتضامن مع المنظمة مقابل صوتين فقط عارضا الطلب.

وقبل ذلك، وجّه هانيس جناوك رئيس شباب حزب البديل على المستوى الاتحادي، من براندنبورج كلمة لـ"ممثلي وسائل الإعلام" قال فيها: "شباب حزب البديل يدعم النظام الأساسي الديمقراطي الحرّ. نحن الديمقراطيون الحقيقيون. ضعوا هذا حلقة في آذانكم".

يذكر أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وفرعه في ولاية براندنبورج صنفا في العام الماضي منظمة شباب حزب البديل في الولاية على أنها منظمة يمينية متطرفة بشكل مؤكد.

وفي يوليو 2023، أعلن جهاز الاستخبارات في الولاية أنه لاحظ أن منظمة شباب البديل "قريبة من أيديولوجية الاشتراكية القومية (النازية)"، مشيرا إلى أن المنظمة برئيستها آنا لايستن تعتبر رائدة في الأفكار المناهضة للدستور.

وكان وزير داخلية الولاية ميشائيل شتوبجن (من الحزب المسيحي الديمقراطي) ذكر آنذاك أن المنظمة تمثل خطرا على الشباب والديمقراطية والحرية والأمن.

وتحدثت لايستن في المؤتمر اليوم عما أسمته شعلة لـ "قوة مشرقة من حزب البديل"، وقالت في كلمتها:" لنُظهر لممثلي هذه الدولة أن حملاتهم التحريضية والتصنيفات وتحديث هذه التصنيفات التي يقوم بها جهاز استخبارات داخلية بتكليف واضح من أجل محاربة المعارضة، والإجراءات القانونية والمضايقات في الآونة الأخيرة، والتشهير، لن توقفنا أبدا".