بلينكن يزور كوريا الجنوبية لحضور قمة الديمقراطية

يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية في وقت لاحق من اليوم الأحد لحضور جلسة قمة الديمقراطية، وهي تجمع متعدد الأطراف بقيادة الولايات المتحدة لتعزيز التضامن والقيم المشتركة بين الدول الديمقراطية.

ومن المتوقع أن يصل "بلينكن" إلى قاعدة "أوسان" الجوية في "بيونجتيك"، على بعد 60 كيلومترا جنوب سول في زيارة تستغرق يومين، وتشمل أيضا محادثات مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو تيه-يول يوم الاثنين وهو اجتماعهما الثاني في أقل من شهر بعد الاجتماع السابق الذي عقد في واشنطن الشهر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر عقد إجتماع منتدى الديمقراطية واللقاء مع تشو يوم غد الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنه من المتوقع أن يناقش الوزيران التعاون الديمقراطي وسبل تعزيز التحالف بين البلدين والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مثل الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.

يأتي اللقاء بين تشو وبلينكن بعد أسابيع فقط من اللقاء بين "بلينكن" و"جو" وجها لوجه في واشنطن أثناء زيارة "جو" للولايات المتحدة الشهر الماضي. وكانت هذه أول محادثات شخصية بينهما منذ تولى "جو" منصبه في يناير.

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي بلينكن مع الرئيس يون سيوك-يول.

وتقود الولايات المتحدة قمة الديمقراطية لتعزيز التكتل الديمقراطي مع الدول ذات التفكير المماثل في مواجهة التحديات المختلفة الناجمة عن تصاعد الحكم الاستبدادي.

وتستضيف كوريا الجنوبية قمة هذا العام، وهي الجلسة الثالثة من نوعها، المقرر عقدها في الفترة من 18 إلى 20 آذار/مارس.

وستعقد الجلسات الوزارية في اليوم الأول، وتليها جلسات نقاش تضم المجموعات المدنية في اليوم التالي. وستعقد جلسة القادة عبر الإنترنت في اليوم الأخير.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في القمة عبر الإنترنت.