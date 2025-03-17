زعيم الحوثيين يتوعد واشنطن بخيارات تصعيدية أكثر إيلاما

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توعّد زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"خيارات تصعيدية أكثر إيلاما وإزعاجا"، حال استمرار عدوانها على اليمن.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لزعيم الحوثيين بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وفي كلمته، أعلن الحوثي "هروب حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) إلى أقصى شمال البحر الأحمر بمسافة 1300 كلم بعد الاشتباك مع قوات الجماعة".

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أعلن الحوثيون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان مرتين، بصواريخ وطائرات بدون طيار (درون).

وأضاف زعيم الحوثيين: "نواجه الآن العدوان الأمريكي بالاستهداف لحاملة طائراته وبوارجه وقطعه الحربية، لكن حينما يستمر في عدوانه فلدينا خيارات تصعيدية أكبر من ذلك".

وتابع: "حينما يستمر الأمريكي في عدوانه على اليمن فلدينا خيارات تصعيدية أكثر إيلاما وإزعاجا له".