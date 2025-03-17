النائبة العامة الإسرائيلية لنتنياهو: لا يمكنك إقالة رئيس الشاباك قبل تحقيق قانوني

أبلغت النائبة العامة في إسرائيل جالي بهاراف ميارا، في رسالة رسمية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "لا يمكن بدء عملية إقالة" رئيس جهاز الأمن الداخلى / الشاباك / رونين بار "حتى يتم فحص الأسس الواقعية والقانونية التي يستند إليها قرارك بشكل كامل، بالإضافة إلى سلطتك في معالجة المسألة في هذا الوقت."

وتابعت قائلة: "يعود ذلك إلى الحساسية الاستثنائية لهذه المسألة وطابعها غير المسبوق، والقلق من أن تكون العملية مشوبة بعدم الشرعية وتضارب المصالح، وبالنظر إلى أن منصب رئيس الشاباك ليس منصبا يعتمد على الثقة الشخصية لخدمة رئيس الوزراء" وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.