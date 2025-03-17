الأردن يؤكد موقفه الثابت في دعم إعادة بناء سوريا

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل التاسع لدعم سوريا.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية، بحث الوزيران الأوضاع في سوريا، وأكّد الصفدي موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمن سوريا ووحدتها، وتضمن حقوق الشعب السوري الشقيق.

كما بحث الوزيران آليات تفعيل التعاون في مجالات عديدة، تشمل: الطاقة والتجارة والنقل والأمن، وغيرها من المجالات.

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi ، اليوم، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني @Asaad_Shaibani ، قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل التاسع لدعم سوريا.

وبحث الوزيران الأوضاع في سوريا، وأكّد الصفدي موقف الأردن الثابت في… pic.twitter.com/31irnrJ9Zz — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 17, 2025

ويعقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بروكسل مؤتمراً للمانحين بشأن سوريا، في مسعى لتعزيز الجهود الدولية لدعم البلاد والمساهمة في إعادة إعمارها.

وللمرة الأولى، سيحضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة السورية، وسيمثل وزير الخارجية، أسعد الشيباني، سوريا في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وستحاول الدول الـ27 في بروكسل، حشد مساعدة المجتمع الدولي لإعادة بناء سوريا. وكانت النسخ السابقة للمؤتمر تقتصر على تقديم المساعدات الدولية، إلا أن الطموحات هذه المرة مختلفة تماماً.