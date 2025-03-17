الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على ضابط شرطة بقنا

نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بمحافظة قنا للاعتداء نتيجة ارتكابه تجاوزات.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان اليوم أن الواقعة تعود إلى يوم 13 من الشهر الجاري، حيث كان الضابط المذكور يقوم بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي، دون الإفصاح عن هويته، وخلال ذلك، اكتشف قيام العاملين بالمحل ببيع السلع بأسعار أعلى من المعلن عنها، ما أدى إلى نشوب مشادة بينه وبين صاحب المحل وأحد العاملين، قام الاثنان على إثرها بالاعتداء عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المعتديين في حينه، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

وأكدت الجهات الأمنية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الشائعات،

بيان أمني ينفي تعرض ضابط شرطة بقنا للاعتداء بسبب تجاوزات