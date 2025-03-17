شهدت محافظة الدقهلية، اليوم، قيام شخص بقيادة جرار زراعي وتحطيم سيارة ملاكي بسبب خلافات سابقة بينه وبين مالكها.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو مدته 30 ثانية، يُقال إنه تم تصويره في قرية دميرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، حيث ظهر شخص يقود جرارًا زراعيًا ويقوم بتحطيم سيارة ملاكي.

وأفاد متداولو الفيديو بأن هناك خلافات سابقة بين الطرفين كانت قد انتهت، إلا أن سائق الجرار قرر تحطيم السيارة اليوم.

جدير بالذكر أن نفس الشخص كان قد حاول قبل أربعة أيام هدم منزل شقيقه عنوة باستخدام "لودر" بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، بينما كان شقيقه وأسرته بداخله. وقد قرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية اليوم تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.