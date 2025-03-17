أبدى الناقد الفني طارق الشناوي، رأيه بشأن برنامج الفنان رامز جلال في رمضان «رامز إيلون مصر»، قائلا: «عندما تُقدم فكرة لمدة 10 أو 12 سنة، وتظل مستمرة برغم كل الانتقادات، فهذا يعني أن هناك شيئا صحيحا؛ ولكن إذا تحدثنا عنها نجد فيها مليون عيب حقيقة».

وتابع خلال مقابلة لبرنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار» :«أنا رأيي مع الناس»، مضيفا: «أنا أشاهد الجمهور بيشتم ويتفرج، فالجمهور بداخله غضب من النجوم، وما بيصدق يجد فرصة للتنفيس عن هذه الكراهية، ورامز هو الأداة للتنفيس عنها، النجم فجأة بيكون لا حيلة له فينبسط».

ورد على سبب قبول النجوم لهذه المعاملة، قائلا: «ربما بسبب الشهرة الطاغية للبرنامج، فجأة يصبح تريند، والنجوم عندنا؛ جزء كبير منهم ضعاف أمام التريند والفلوس، أي المكسب الأدبي والمكسب المادي».

وعلى صعيد آخر، اعتبر الفنان الراحل خالد صالح أحد عباقرة فن التمثيل في مصر، مشيدا في الوقت ذاته بالفنانة أسماء جلال، قائلا إنه «متحمس لها» ويرى أنها «مشروع نجمة مميزة».

وأثنى كذلك على الفنانة هدى المفتي، واصفا إياها بالممثلة «الموهوبة»، لا سيما وأن أمامها مجالات كثيرة، مؤكدا أن الرهان عليها كان صائبًا خاصة مع تطورها هذا العام.