ديبالا يغيب عن الأرجنتين في مواجهتي أوروجواي والبرازيل

لن يسافر باولو ديبالا، لاعب روما، مع المنتخب الأرجنتيني خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب إصابة في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر تعرض لها في الدوري أمام كالياري أمس الأحد.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب اليوم الاثنين في مدينة تريجوريا الرياضية في روما عن هذه الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع على الأقل، وبالتالي لن يتمكن من اللحاق بكتيبة المدرب ليونيل سكالوني الذي استدعاه لقائمة مواجهتي أوروجواي والبرازيل المقبلتين.

وكان اللاعب قد غاب عن الاستدعاء الدولي الأخير بقرار من المدرب سكالوني.

واضطر ديبالا الذي دخل في الدقيقة 64، أمام كالياري أمس، إلى مغادرة الملعب باكيا في الدقيقة 75 بسبب الإصابة.

وفي المجمل شارك ديبالا مع روما هذا الموسم في 35 مباراة، وسجل 8 أهداف وصنع 4 في كل المسابقات.