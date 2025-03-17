المتحدث العسكري للحوثيين يعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية وإفشال الهجوم على اليمن

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي، يحيى سريع، عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس هاري ترومان» في شمال البحر الأحمر للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في اشتباك استمر لعدة ساعات.

وقال في بيان، فجر اليوم، إن الاستهداف يأتي ردًا على استمرار العدوان الأمريكي على اليمن، مضيفا أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في إفشال هجوم مضاد كان العدو يحضر لشنه على اليمن؛ لتضطر طائراته الحربية إلى العودة من حيث انطلقت بعد إطلاق عدد من الصواريخ والمسيرات على حاملة الطائرات وعدد من القطع الحربية التابعة لها.

وشدد أن القوات المسلحة اليمنية تتصدى للعدوان الإجرامي وتواجه التصعيد بالتصعيد، مؤكدا استمرار حظر مرور السفن الإسرائيلية حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.

وأعلن الحوثيون، في وقت سابق الأحد، استهداف حاملة طائرات أميركية وقطع حربية تابعة لها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، غداة ضربات جوية أميركية على اليمن.

وأفادت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين حتى الأن إلى 53 قتيلا و98 مصابا.

ومنذ مساء السبت، نفذت الولايات المتحدة نحو 45 غارة على أهداف لجماعة الحوثي في 8 محافظات يمنية، هي صعدة وصنعاء وذمار وحجة والحديدة وتعز ومأرب والبيضاء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن السبت، أنه أصدر أوامر للقوات الأمريكية ببدء عمليات حازمة وقوية ضد جماعة الحوثيون.