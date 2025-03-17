ترامب يحذر إيران من أنها ستواجه عواقب حال شن الحوثيين في اليمن أي هجمات أخرى

ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، بشكل مباشر، بين أفعال جماعة الحوثي في اليمن وإيران، الممول الرئيسي للجماعة، محذراً طهران من أنها "ستواجه عواقب" إزاء أي هجمات أخرى من جانب الحوثيين.

وستعمل تعليقات ترامب على منصته "تروث سوشيال" على تصعيد حملة الغارات الجوية الجديدة التي تشنها إدارته الجديدة ضد الحوثيين، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصًا في نهاية هذا الأسبوع، ومن المرجح أنها ستستمر.

وفي الوقت نفسه، تواصل إيران التفكير في كيفية الرد على رسالة ترامب التي أرسلها إليها الأسبوع الماضي في محاولة لبدء المفاوضات حول برنامج طهران النووي الذي يتقدم بشكل متسارع .

ووصف ترامب الحوثيين بـ"رجال العصابات والبلطجية الأشرار"، وحذر من أن أي هجوم من قبل جماعة الحوثي سيقابل "بقوة كبيرة، وليس هناك ضمان بأن تتوقف تلك القوة عند هذا الحد".

وتابع ترامب: "لقد لعبت إيران دور الضحية البريئة للإرهابيين المارقين الذين فقدت السيطرة عليهم، لكنها لم تفقد السيطرة. إنها تقوم بإملاء كل خطوة عليهم، وتمنحهم الأسلحة، وتزودهم بالأموال والمعدات العسكرية المتطورة للغاية، وحتى ما يسمى بالمعلومات الاستخباراتية".

ومن غير الواضح ما السبب وراء منشور ترامب. ومع ذلك، سعى قائد الحرس الثوري الإيراني، إلى الفصل بين تصرفات الحوثيين وتصرفات طهران في مطلع الأسبوع الحالي.

وأطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري.إس ترومان في البحر الأحمر، ولكن لم يصل أي منها إلى السفينة التي تواصل عملياتها في المنطقة.

ولم تعلق إيران حتى الآن على منشور ترامب.