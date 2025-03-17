تظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين الموالين للحوثيين، اليوم الأحد، بميدان السبعين في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سلطة الجماعة المتحالفة مع إيران، دعماً لغزة ولمواجهة التصعيد الأمريكي بالتصعيد.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وشعارات الصرخة التابعة للجماعة (الموت لأمريكا .. الموت لإسرائيل ) وصور زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، وشعارات مساندة لغزة.

وردد المتظاهرون هتافات بينها "يا غزة واحنا معاكم .. لن تكونوا وحدكم".

وقال بيان صادر عن المظاهرة، "نؤكد على موقفنا الثابت بالوقوف مع إخواننا في غزة في مواجهة كل المخاطر ومستعدون أن نواجه كل طغاة الأرض دون تردد أو خوف وأن نقدم كل التضحيات في سبيل ذلك".

وأضاف البيان "نعتز ونفتخر بقرار قائدنا الذي أعلن مهلة 4 أيام لرفع الحصار عن غزة ثم فرض الحصار على سفن كيان العدو الصهيوني".

وأعلن البيان تحركهم الشامل في "مواجهة العدوان والتصعيد الأمريكي الأخير بالتصعيد العسكري وبالتعبئة العامة وبالمقاطعة الاقتصادية للأعداء".

من جانبه ،قال محمد الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة "إن كان هناك من رسالة حقيقية، فهي التفويض لقائد الثورة عبدالملك الحوثي".

وخاطب الحوثي الولايات المتحدة قائلاً "افعلوا ما شئتم فنحن لا نخاف إلا الله. موقفنا هو الموقف الصحيح أما موقف ترامب فهو موقف منفلت ولا يؤمن بشرعية".

وأكد الحوثي أن جماعته تنظر إلى ما تقوم به الولايات المتحدة "بأنه عدوان وإرهاب"، مؤكداً أنهم سيواجهون" التصعيد بالتصعيد".

وكان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، قد توعد مساء أمس الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بخيارات تصعيدية إضافية بعد غارات أمريكية مكثفة استهدفت مواقع للجماعة المتحالفة مع إيران، مخلفة خسائر مادية وبشرية.