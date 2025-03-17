محافظ الفيوم يفتتح مدرسة مصر الرسمية المتميزة للغات

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، مدرسة مصر الرسمية المتميزة للغات، خلف المدرسة الثانوية الزراعية العسكرية، بمدينة الفيوم، بتكلفة 23,2 مليون جنيه، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والمهندس محمد حسين صالح رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية بجامعة الفيوم، و رشا يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم، و محمد فتحي مدير عام التعليم العام بالمديرية، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، و سيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من قيادات التربية والتعليم والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أروقة وفصول ومعامل وأقسام المدرسة المختلفة، التي تأتي على مساحة 5117 متر مربع، وتضم عدد 28 فصلاً دراسياً، منها 4 فصول لرياض الأطفال، و12 فصلا للمرحلة الابتدائية، و6 فصول للمرحلة الإعدادية، ومثلها للمرحلة الثانوية، ومكتبة، وصالة للياقة البدنية، وكمال الأجسام “جيم”، ومعامل للكيمياء، والفيزياء، والأحياء، وقاعة للمشاهدة والمحاضرات، وفناء لممارسة الأنشطة الرياضية، وحديقة ملاهي للأطفال.

وخلال الجولة التفقدية بالمدرسة، استمع المحافظ، لعرض باللغة الإنجليزية من التلاميذ، لمكونات معرض الأعمال الفنية، الذي تم تنفيذه من تدوير ورق الكرتون والفلين والخشب، والذي ضم أعمالا تعبر عن مميزات وإمكانيات الفيوم النسبية وتاريخها وبيئتها الطبيعية، وكذا مجسمات للمجموعة الشمسية والحياة البرية، بجانب الأعمال الفنية التكنولوجية، كما قدم عددا من التلاميذ أنشودة ترحيب، وقصيدة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، كما قدمت إحدى التلميذات نشرة إخبارية عن الفيوم وتاريخها ومناسبة عيدها القومي، كما شهد عرضاً رياضياً للعبة الكاراتيه من تلاميذ المدرسة.

وأشاد محافظ الفيوم، بمستوى الأعمال المنفذة بالمعرض الفني، ومستوى التلاميذ وأساليب التدريس الحديثة بالمدرسة، مؤكدا أهمية المحافظة على مكونات هذا الصرح التعليمي المتميز، والعناية به ومتابعة نظافته وصيانته، ليخدم الأجيال المتعاقبة عليه خلال المرحلة المستقبلية، في إطار الحرص على أصول الدولة وحق أصيل لكل تلاميذ المحافظة.

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن مدرسة مصر الرسمية المتميزة للغات، من المدارس الذكية التي تعمل تبعا لأحدث النظم، وتمنح الشهادة التي تتناسب مع التعليم العالمي، وتتوفر بالمدرسة إمكانيات وبنية تكنولوجية على أحدث المستويات، تحدث طفرة تعليمية تناسب لغة العصر، وطموحات المهتمين بالعملية التعليمية وتحقق تعليم عالي الجودة، من خلال الاستفادة القصوى من المنصات التعليمية، التى تساعد في تفعيل عمليتى التعليم والتعلم بهدف تحقيق أساليب الشراكة الدولية، بما يسهم في المنافسة على المستوى العالمي.

فيما، أوضح رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالفيوم، أن مدرسة مصر الرسمية المتميزة للغات، تعد إحدى المدارس التى يتم افتتاحها ضمن عدد من المدارس احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى أنه يجري العمل على الانتهاء من أعمال حوالي 38 مدرسة لتدخل الخدمة خلال العام الدراسي القادم، بجانب أعمال طرح الصيانة اللازمة لأكثر من 50 مدرسة بكل أرجاء المحافظة، سيتم البدء فيها عقب الانتهاء العام الدراسي طبقاً للتعليمات الوزارية، بخلاف أعمال التوسعات والإحلال والتجديد لعدد من المدارس التى يجري تجهيزها للطرح.