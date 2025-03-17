الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية للمرة الثانية في 24 ساعة

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الاثنين، استهدافها حاملة طائرات أمريكية شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات بدون طيار، وذلك للمرة الثانية خلال يوم.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، خلال بيان متلفز: "ردا على استمرار العدوان الأمريكي على بلدنا استهدفت القوات المسلحة اليمنية (قوات الجماعة) حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان شمال البحر الأحمر للمرة الثانية خلال 24 ساعة"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف أن "الاستهداف تم بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات بدون طيار في اشتباك استمر لعدة ساعات".

وأضاف: "القوات المسلحة نجحت في إفشال هجوم معاد كان العدو يحضر لشنه على بلدنا ما اضطر طائراته الحربية إلى العودة من حيث انطلقت بعد إطلاق عدد من الصواريخ والمسيرات على حاملة الطائرات وعدد من القطع الحربية التابعة لها".

وتابع: "القوات تتصدى لهذا العدوان الإجرامي وتواجه التصعيد بالتصعيد وستمضي قدما في تنفيذ ما ورد في كلمة السيد القائد (زعيم الجماعة) بشأن الخيارات التصعيدية الإضافية في حال استمر العدوان على اليمن".

وأمس الأحد، أعلنت الجماعة اليمنية أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر بـ18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة بدون طيار".

ويوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر الجيش بشن "هجوم كبير" ضد الحوثيين في اليمن، أسفر حتى مساء الأحد عن مقتل 53 شخصًا وإصابة 98 آخرين.

من جهته، قال زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، أمس الأحد، إن قرار حظر الملاحة سيشمل الولايات المتحدة (بجانب إسرائيل) "طالما استمرت في عدوانها".

وأكد سريع "استمرار القوات في حظر مرور السفن الإسرائيلية حتى رفع الحصار عن قطاع غزة".