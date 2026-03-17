الجيش السوداني يعلن التصدي لهجمات الدعم السريع في كردفان ودارفور

• قال إنه دمر 40 مركبة قتالية وسيطر على 53 أخرى، وقتل عشرات من قوات الدعم السريع خلال 24 ساعة..

أعلن الجيش السوداني الثلاثاء، تصديه لهجمات من قوات الدعم السريع في إقليمي كردفان (جنوب) ودارفور (شمال غرب)، خلال 24 ساعة وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وقال الجيش في بيان: "خلال الـ24 ساعة الماضية واصلت قواتكم المسلحة والقوات المشتركة أداء واجبها الوطني في مختلف المحاور، متصدية ببسالة لهجمات مليشيا الدعم السريع، وتكبّيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع شنت هجوما واسعا على مواقع له في بلدة الطينة بولاية شمال دارفور.

وأشار إلى أن قوات الجيش والقوة المشتركة للحركات المسلحة تصدت للهجمات وألحقت خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد بين صفوف "الدعم السريع".

وأردف: "تم تدمير 35 مركبة قتالية واستلام 49 مركبة قتالية أخرى، إضافة إلى عشرات القتلى في صفوف الدعم السريع".

وذكر أن "قوات الجيش تمكنت من صد هجوم آخر للدعم السريع على مدينة الدلنج بجنوب كردفان وتكبيد العدو خسائر فادحة تمثلت في تدمير 5 مركبات قتالية واستلام 4 مركبات قتالية، وأجهزة اتصال".

ولفت البيان إلى إسقاط "مسيرة استراتيجية معادية" صباح الثلاثاء في سماء مدينة الأبيض مركز ولاية شمال دارفور بواسطة الدفاعات الأرضية.

وأوضح بيان الجيش، أن قواته "خاضت معركة بطولة في مدينة بارا بشمال كردفان ضد الدعم السريع، وأعادت تموضعها خارج مدينة بارا حسب تقديراتها الميدانية، بعد أن كبّدت المليشيا خسائر فادحة".

والاثنين، قالت قوات الدعم السريع في بيان، إنها سيطرت على مدينة بارا بشمال كردفان بعد معارك مع الجيش.

وبجانب دارفور، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث منذ أسابيع اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف خلال الآونة الأخيرة.

ومنذ أبريل 2023 تخوض "الدعم السريع" مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.



