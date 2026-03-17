نتنياهو: سنخوض الحرب مع إيران بالحيل ولدينا المزيد من المفاجآت

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب اغتالت اليوم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني.

وأضاف في مقطع فيديو، نشره مكتبه مساء الثلاثاء، أن إسرائيل تعمل على تقويض النظام الإيراني، على أمل منح الشعب الإيراني فرصة لإزاحته.

وأكد أن «إسقاط النظام الإيراني لن يحدث دفعة واحدة ولن يكون سهلًا»، مشددًا في الوقت نفسه، على أن «المثابرة على نفس النهج المتبع، تمنح الشعب الإيراني فرصة لتقرير مصيره».

وأشار إلى أن إسرائيل تساعد «الأصدقاء الأمريكيين» في منطقة الخليج، مشيدًا بالتعاون بين القوات الجوية والبحرية التابعة لإسرائيل والولايات المتحدة.

وتعهد بالمساعدة في شن هجمات «غير مباشرة» لممارسة المزيد من الضغط على النظام الإيراني، قائلًا: «سنخوض الحرب مع إيران بالحيل ولدينا المزيد من المفاجآت».

وأكمل: «نحن عازمون على النصر ونشهد إنجازات تاريخية، ونوشك أن نصل إلى لحظة نكون فيها قوة عظمى عالمية إلى جانب أمريكا»، بحسب تعبيره.