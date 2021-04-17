 سيناتور روسي: بايدن يخشى من تدهور الوضع في دونباس وتحويله إلى نزاع عسكري - بوابة الشروق
السبت 17 أبريل 2021 2:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟
النتـائـج تصويت

سيناتور روسي: بايدن يخشى من تدهور الوضع في دونباس وتحويله إلى نزاع عسكري

موسكو - أ ش أ
نشر في: السبت 17 أبريل 2021 - 1:47 م | آخر تحديث: السبت 17 أبريل 2021 - 1:47 م

رأى السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن مقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن لإجراء قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له عدة أسباب في مقدمتها تصعيد حدة التوتر في دونباس بأوكرانيا.

وقال بوشكوف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، إن الرئيس بايدن خائف من تدهور الوضع في دونباس وتحويله إلى نزاع عسكري جديد لن يكون بمقدور الولايات المتحدة أن تشارك فيه إلى جانب أوكرانيا.

وأشار السيناتور الروسي إلى أن بايدن يفهم ضعف البلد أمام الأسلحة الروسية الحديثة، مضيفا أن دعوته إلى "عدم المبالغة" في اتخاذ الإجراءات والعقوبات الأمريكية الجديدة تدل بوضوح على رغبته في مواصلة الحوار.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي يرى في لقائه المقبل مع الرئيس الروسي بوتين إمكانية لإعادة روسيا إلى "المجتمع الدولي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك