سيناتور روسي: بايدن يخشى من تدهور الوضع في دونباس وتحويله إلى نزاع عسكري

رأى السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن مقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن لإجراء قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له عدة أسباب في مقدمتها تصعيد حدة التوتر في دونباس بأوكرانيا.

وقال بوشكوف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، إن الرئيس بايدن خائف من تدهور الوضع في دونباس وتحويله إلى نزاع عسكري جديد لن يكون بمقدور الولايات المتحدة أن تشارك فيه إلى جانب أوكرانيا.

وأشار السيناتور الروسي إلى أن بايدن يفهم ضعف البلد أمام الأسلحة الروسية الحديثة، مضيفا أن دعوته إلى "عدم المبالغة" في اتخاذ الإجراءات والعقوبات الأمريكية الجديدة تدل بوضوح على رغبته في مواصلة الحوار.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي يرى في لقائه المقبل مع الرئيس الروسي بوتين إمكانية لإعادة روسيا إلى "المجتمع الدولي".