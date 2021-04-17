وفاة المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس النقض ومرشح الرئاسة الأسبق

توفي اليوم المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والمرشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2012، عن عمر يناهز 70 عاما.

وكان البسطويسي أحد الرموز الفاعلين في تيار استقلال القضاء قبل ثورة 25 يناير 2011، رغم قضائه بضع سنوات معارا إلى دولة الكويت.

استقال البسطويسي من القضاء تمهيدا لترشحه للرئاسة في 2012، حيث ترشح ممثلا لحزب التجمع، وحصل على 29 ألف صوت تقريبا.

وخلال عام حكم الإخوان أيد البسطويسي حركة تمرد وعاد من عمله بالكويت ليوقع استمارة المطالبة بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ثم عاد البسطويسي إلى عمله القانوني بالكويت، واعتزل المشهد السياسي تماما.

وتشيع جنازة البسطويسي عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة.