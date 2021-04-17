محمد حماد: فخور بتقديم دور الشهيد شادي مجدي في الاختيار 2

قدم الممثل الشاب محمد حماد، دور الشهيد شادي مجدي، نقيب بجهاز الأمن المركزي، في مسلسل "الاختيار٢"، والذي يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني ٢٠٢١، عبر فضائية "ON".

وقال محمد حماد، إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل "الاختيار٢"، وفخور بتقديم دور الشهيد شادي مجدي، مشيرا أن صعوبة الدور بالنسبة له كانت في اظهار شخصية الشهيد بمصداقية شديدة.

وأضاف الممثل الشاب في تصريح خاص ل"الشروق"، أنه التقى بأحد أصدقاء الشهيد قبل تجسيد الدور، من حيث طريقة كلامه ومعاملته مع أصدقائه، كما جلس مع المخرج بيتر ميمي ووضعوا تفاصيل الدور.

وأوضح "حماد" أن الشهيد شادي مجدي كان من ضمن أول ٣ شهداء في فض اعتصام رابعة العدوية، عن طريق طلقة قناصة في رأسه من الخلف.

وكان شادي مجدي قد استشهد في عملية فض اعتصام رابعة العدوية لجماعة الإخوان الارهابية في اغسطس ٢٠١٣، والذي تضمنته حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار٢".

مسلسل "الاختيار٢"، من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، أحمد مكي، هادي الجيار، رياض الخولي، اسماء ابواليزيد، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.