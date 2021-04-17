 تايلاند تسجل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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تايلاند تسجل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: السبت 17 أبريل 2021 - 10:43 ص | آخر تحديث: السبت 17 أبريل 2021 - 10:43 ص

ذكرت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، أن عدد الحالات انخفض بصورة طفيفة عن حصيلة أمس الجمعة والتي بلغت 1582 حالة، ومن بين الإصابات التي تم تسجيلها في تايلاند والتي بلغت 40 ألفا و585 شخصا، تعافى منهم 28 ألفا و570 شخصا، منهم 90 حالة خرجت من المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وظل 11 ألفا و916 آخرون في المستشفيات، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 99 حالة، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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