بوتين يعلن ظهور لقاح روسي جديد ضد كورونا سبتمبر المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قرب ابتكار لقاح روسي جديد ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال بوتين، وفقا لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، "سنحصل على لقاح آخر في شهر سبتمبر، وهو مقترح وتم بحثه ومسجل بواسطة معهد غاماليا، الدواء الثاني، حسبما تم إبلاغي، سيكون جاهزا في شهر سبتمبر. ويعمل عليه معهد (فيكتور) نوفوسيبيرسك"، معربا عن ثقته بأن اللقاح الثاني من هذا المعهد سيكون موثوقا وفعالا.

وأشار إلى أن اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19" مسجل بشرط إجراء مزيد من الاختبارات وبما يتفق بدقة مع قوانين روسيا، موضحا "لقد فعلنا كل ما هو ضروري للتسجيل مع الشروط.. هذه الشروط هي دراسات إضافية لهذا الدواء في سياق استخدامه الشامل، لذلك قمنا بذلك بما يتفق بدقة مع القانون الروسي".

وأضاف "يمتثل القانون الروسي امتثالا تاما للممارسات واللوائح التنظيمية العالمية المطبقة في بلدان أخرى. لقد اجتزنا التجارب قبل السريرية والسريرية على الحيوانات والمتطوعين".

وحول ما إذا كانت هذه العقاقير الطبية ستتنافس مع بعضها البعض أو تكمل بعضها البعض، قال بوتين: "أعتقد أنهم سيتنافسون على الأرجح، لأنه من حيث السلامة والكفاءة لا ينبغي أن يكونوا أدنى من بعضهم البعض".

وسجلت روسيا ثلاثة لقاحات محلية ضد فيروس كورونا المستجد، وهي "سبوتنيك V"، "إبيفاك كورونا" و"كوفيفاك".