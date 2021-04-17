الكشف على 299 حالة في قافلة مستقبل وطن الطبية بقرية السنبلاوين بأبو قرقاص

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، قافلة طبية بقرية السنبلاوين بمركز أبو قرقاص.

أقيمت القافلة بمدرسة السنبلاوين، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت تخصصات عظام وأنف وأذن، وأسنان، وتحاليل طبية.

وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 299 حالة، منهم 75 عظام، 82 أنف وأذن، 45 أسنان، وتم صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان.

كما تمكنت القافلة من إجراء التحاليل الطبية لعدد 97 حالة بالمجان.

لاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل، وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب، وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات؛ لتلبية احتياجات المواطنين؛ للتخفيف عنهم في إطار مبادرة "حياة كريمة".