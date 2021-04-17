مدارس الأرجنتين تتحول إلى ساحات للمعارك السياسية بعد تنفيذ قيود الإغلاق الجديدة

أصبح قرار الحكومة الأرجنتينية بإغلاق المدارس أحدث خطوة في مضمار الصراع السياسي بين الحكومة الاتحادية ومدينة بوينس آيرس، التي تديرها

المعارضة ، وسط موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن عمدة بوينس آيرس هوراسيو رودريجيز لاريتا القول، إن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إجراء حماية لمواصلة الحضور في المدارس بشكل شخصي في عاصمة البلاد، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة تشديد القيود المفروضة في بوينس آيرس الكبرى حتى نهاية أبريل الجاري.

وبعد أن تمتعت العلاقة بين الحكومة الوطنية والمعارضة في بداية تفشي الجائحة بشعبية كبيرة وشعور غير عادي بالوحدة السياسية، أصبحت القيود على حركة التنقل والإغلاقات مدعاة لإثارة الإنقسام بشكل متزايد بينهما.

وكان الرئيس ألبرتو فرنانديز قد أعلن أنه بدءا من اليوم الجمعة، سيُفرض حظر التجول في منطقة بوينس آيرس الكبرى بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

والاستثناءات الوحيدة من ذلك هم العاملون في القطاعات الأساسية.

وسيتم حظر جميع المناسبات الاجتماعية والرياضية والثقافية والدينية التي تقام في أماكن مغلقة، وتغلق المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية ابريل.

ويعيش حوالي 8ر14 مليون شخص في منطقة العاصمة بوينس آيرس، ويعادل هذا حوالي 37% من مجموع سكان الأرجنتين.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأرجنتين إلى نحو 6ر2 مليون شخص ، وتوفي ما يقارب 59 ألف مريض حتى الآن على صلة بكورونا.