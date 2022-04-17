إجلاء 1450 شخصا من مناطق متنازع عليها في أوكرانيا

أعلن مكتب الرئاسة في أوكرانيا أنه تم إجلاء حوالي 1450 شخصا من المناطق الأوكرانية المحاصرة يوم السبت.

وجاء على منصة مكتب الرئيس الأوكراني عبر تيليجرام أنه تم نقل حوالي 1380 شخصا إلى زابوريجيا من عدة مدن في جنوب وشرق أوكرانيا، من بينهم 170 من مدينة ماريوبول التي تشهد معارك شديدة وتعرض معظمها للدمار.

وقال المكتب إنه تم نقل حوالي 68 شخصا إلى مكان آمن من إقليم لوهانسك، والتي تتعرض لإطلاق نار مستمر. ولم يتم إجلاء أي شخص من مدينة ليسيتشانسك في المنطقة بسبب "القصف المكثف".

ومن ناحية أخرى، قالت موسكو إنه "على الرغم من العقبات التي تسببها كييف"، تم إجلاء حوالي 15800 شخص إلى داخل روسيا من المناطق الأوكرانية المحاصرة في غضون 24 ساعة دون تدخل السلطات الأوكرانية.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات على مدار أسابيع بإفساد فرار المدنيين. ولم يتسن التحقق من الادعاءات بشكل مستقل.