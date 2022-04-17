بريطانيا تعد أوكرانيا بتقديم مساعدات عسكرية جديدة قريبا

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنّ بريطانيا ستزود كييف بمساعدات عسكرية جديدة في القريب العاجل.

ونشر جونسون في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «أبلغت صديقي زيلينسكي ظهر اليوم بمنح كييف مساعدة عسكرية سترسل إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة».

وأكد جونسون أنه لن يثني المملكة أي عائق عن مد أوكرانيا بالمساعدات من أجل الدفاع عن نفسها أمام العملية الروسية.

في سياق متصل، تبرعت التشيك بمعونات بقيمة 3.4 مليون كرونة (عملة التشيك) لأوكرانيا منذ بدء الحرب.

وذكرت وكالة الأنباء التشيكية نقلاً عن بيانات قدمتها منظمات غير حكومية تولت تنظيم التبرعات، أنه تم إرسال حوالي ثلث المبلغ الإجمالي إلى السفارة الأوكرانية في براج لشراء معدات عسكرية للجيش الأوكراني وحرس البلاد.

وتم بالفعل استخدام الجزء الأكبر من التبرعات من قبل السفارة، وأبلغت السفارة الأوكرانية في براغ وكالة الأنباء التشيكية أنه لا يزال هناك حوالي 100 مليون كرونة باقية في الحساب.